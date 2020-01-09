فيديو.. مسيرات احتجاجية في بغداد تطالب بالأفراج عن متظاهر مختطف

2020/01/09 | 18:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق خرج العشرات من المحتجين في العاصمة بغداد، بمسيرات احتجاجية تندد باختطاف الناشط المدني والمتظاهر محمد فاضل، الذي أختطف أمس الأربعاء، عند خروجه من ساحة التحرير.وفقد الاتصال بالناشط محمد فاضل عند خروجه من ساحة التحرير وسط بغداد، أمس الأربعاء ولم يعرف عنه شيء لغاية الأن.وتنامت ظاهرة الاختطاف والاغتيالات ضد المحتجين في […]

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