2020/01/09 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، استئناف الرحلات الجوية بين المدينة والعاصمة الإيرانية طهران، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وأوضح مسؤول العلاقات والإعلام بالمطار دانا محمد في تصريح، ان المطار تلقى اشعارا من خطوط “ماهان” الجوية الإيرانية، يفيد باستئناف الرحلات بين الجانبين، وتواصلها وفق الجدول السابق، بعد ان كانت السلطات الإيرانية، قد أوقفت جميع الرحلات الى المطارات العراقية، على خلفية زيادة التصعيد في المنطقة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار السليمانية: استئناف الرحلات بين مطار المدينة وطهران ابتداء من يوم غد الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار السليمانية: استئناف الرحلات بين مطار المدينة وطهران ابتداء من يوم غد الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).