السعودية تدلي بأول موقف رسمي رداً على القصف الايراني لقاعدتي اربيل وعين الاسد

2020/01/09 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أدلت وزارة الخارجية السعودية، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، بأول تصريح رسمي لها، بعد الضربة الإي...





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