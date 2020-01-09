تحالف الصدر يهاجم عبد المهدي ويوجه رسالة لرئيس الجمهورية

2020/01/09 | 18:28 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حمّل النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الخميس، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، مسؤولية الازم...

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