استطلاع لموقع الحرة: الغالبية اعتبروا

2020/01/09 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر استطلاع أجراه موقع الحرة على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي أن غالبية المصوتين اعتبروا أن صمت رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن تحذير قواته من الهجمات الإيرانية رغم علمه بها، يمكن أن يصل إلى "الخيانة العظمى".

وكان موقع الحرة طرح سؤالا على صفحتيه في تويتر وفيسبوك وصفحة الحرة عراق على فيسبوك يقول "هل تعتبر صمت عادل عبد المهدي عن تحذير قواته وعدم اعتراضه المسبق على الضربة، بمثابة خيانة عظمى؟".

وهاجمت إيران قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة أخرى في إربيل، وهما قاعدتان عسكريتان عراقيتان تستضيفان قوات أميركية.

وجاءت النتائج كالتالي:

صوت نحو 84 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، وعددهم نحو 17 ألفا، بنعم على صفحة الحرة في تويتر.

صوت 72 في المئة من المشاركين البالغ عددهم عشرة آلاف وستمئة على صفحة الحرة في فيسبوك بنعم.

صوت 74 في المئة من المشاركين وعددهم 19 ألفا بنعم على صفحة الحرة عراق في فيسبوك.

وكان عبد المهدي أصدر بيانا بعد ساعات من تنفيذ الهجمات الإيرانية اكتفى فيه بالقول إنه تلقى اتصالات من الإيرانيين والأميركيين بشأن الهجوم وإن الحكومة تتابع التطورات، من دون أن يدين الضربات.

