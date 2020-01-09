شاهد..ظهور أول سيارات أجرة نسائية في العراق

2020/01/09 | 18:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول كادر نسائي بناء نموذج اقتصادي جديد ومغاير في العراق، عبر التخصص المهني في خدمة المرأة، بعدما شهدت السنوات والعقود المنصرمة احتكار "الجنس الخشن"...

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