عبد المهدي يؤكد على أهمية قيام الاتحاد الاوروبي بدور التهدئة

2020/01/09 | 18:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، على اهمية قيام الاتحاد الاوروبي بدوره في التهدئة وتبني المبادرات التي تجنب المنطقة والعالم التوتر ومخاطر النزاعات المسلحة على الأمن والسلم العالميين.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان عبد المهدي بحث خلال استقباله سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوث، "العلاقات بين العراق والاتحاد الأوربي والتشاور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الحالية، وموقف العراق من تواجد القوات الأجنبية".واكد عبد المهدي على "أهمية قيام الاتحاد الأوربي بدوره في التهدئة وتبني المبادرات التي تجنب المنطقة والعالم التوتر ومخاطر النزاعات المسلحة على الأمن والسلم العالميين". وأوضح ان "موقف الحكومة ومجلس النواب بطلب انسحاب القوات الأجنبية وأثره الإيجابي على أمن واستقرار وسيادة العراق"، مشيرا الى "سعي العراق الدائم لإقامة افضل العلاقات مع الجميع وحفظ أمن واستقرار المنطقة". من جهته اعرب سفير الاتحاد الاوربي "عن تفهمه لموقف العراق"، داعيا الى "ضرورة تحقيق التهدئة وعدم تصعيد المواقف الدولية في هذا الظرف والعمل المشترك لدرء المخاطر المحتملة جراء اي تصعيد في الازمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية".

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