الولايات المتحدة تعرض على إيران مفاوضات غير مشروطة وتحذرها

2020/01/09 | 18:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بررت الولايات المتحدة أعمالها ضد إيران كرد فعل للدفاع عن النفس لسلسلة متصاعدة من الهجمات، وأضافت واشنطن في رسالتها أنها على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، لكنها أضافت أيضًا أنها على استعداد للدخول في مفاوضات جادة مع إيران بهدف “منع تعريض […]

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