أعلامُ ميليشياتٍ إيرانيّة تتصدّر مؤتمر الحرس الثوري الإيراني

2020/01/09 | 18:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- الحل العراق لأول مرةٍ يظهر قائدٌ في #الحرس_الثوري الإيراني في مؤتمرٍ صحفي ومن خلفه تظهر رايات ميليشياتٍ تابعة لـ #طهران وتنتشر خارج الحدود الإيرانية، بعكس ما كان رائجاً سابقاً، […]

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