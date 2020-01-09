فاجعة المطرب المصري ايهاب توفيق

2020/01/09 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة -الزمان فجع المطرب المصري إيهاب توفيق، بمصرع والده جراء حريق شب في منزله المستقل بحي مدينة نصر بالقاهرة.فيما تجري السلطات الامنية تحقيقا للوقوف على اسباب الحريق المفاجيء .وقال عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، خالد بيومي، اليوم الخميس في حسابه على موقع “فيسبوك” بوفاة والد الفنان، إيهاب توفيق، معلقا: “البقاء والدوام […]

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