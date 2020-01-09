بوريس جونسون يدعو إلى “انهاء الاعمال العدائية” في اتصال مع روحاني

2020/01/09 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إنهاء المواجهة بين طهران وواشنطن، وأكد على التزام لندن بالاتفاق النووي، بحسب ما ذكرت الحكومة البريطانية الخميس.ودعا جونسون إلى “انهاء الأعمال العدائية” وأكد على التزام بريطانيا بالاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى والذي وصفه بأنه “أفضل ترتيب متوفر حاليا […]

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