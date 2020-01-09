2020/01/09 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض, -(أ ف ب) – نددت المملكة العربية السعودية الخميس ب “الانتهاكات الايرانية للسيادة العراقية” وذلك وفق بيان للخارجية السعودية.وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان المملكة “تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية” في اشارة الى استهداف طهران بقصف صاروخي الاربعاء قواعد عراقية تؤوي عسكريين اميركيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تدين الانتهاكات الايرانية لسيادة العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تدين الانتهاكات الايرانية لسيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).