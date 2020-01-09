بعد توقف.. تركيا تستأنف رحلاتها الجوية الى كوردستان

2020/01/09 | 19:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقف..تركيا تستأنف رحلاتها الى اربيل

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