فؤاد النمري - -إقتصاد- الخدمات !!

2020/01/09 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري الملجأ الأخير للمفلسين من الشيوعيين هو الإدعاء بأن اقتصاد الخدمات، إذا جاز التعبير، هو اقتصاد رأسمالي إمبريالي .عبثاً ندلل على خطأ هذه الفكرة الفجة التي لا تتناسب مع المفاهيم الأولية للماركسية حيث اعتراف المفلسين بالخطأ من شأنه أن يكشف إفلاسهم الفاضح وكان قد تجلّى إفلاسهم في خمسينيات القرن الماضي وليس فقط في التسعينيات متمثلاً بانهيار الإتحاد السوفياتي .ما كانت الماركسية لتكون عقيدة مئات المل......

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