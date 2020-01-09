قاآني: نأمل ان يكون قصف عين الأسد مكملا لقرار البرلمان العراقي

2020/01/09 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، ان بلاده وجهت الصفعة الأولى لأضخم قوة في العالم.

وأعرب قاآني الذي تولى المنصب بعد مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، في هجوم جوي أميركي، أعرب عن أمله بأن يكون الهجوم الصاروخي الذي نفذته بلاده ضد قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار، مكملا للقرار الذي اتخذه البرلمان العراقي مؤخرا، والقاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

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