محافظ النجف: إجراءات قانونية تلاحق مُغلقي الدوائر وقوة خاصة تؤمن المدينة القديمة

2020/01/09 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري،اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي أعمال التخريب وحرق الإطارات وإغلاق الدوائر الحكومية ،فيما أشار الى سعي المحافظة لربط مطار النجف الدولي إدارياً ومالياً بها للاستفادة من وارداته في توفير الخدمات .

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