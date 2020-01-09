2020/01/09 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان، حفلا تأبينيا للشهيدين القائدين الحاج أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني في مركزه في حارة حريك.وحضر الحفل التأبيني جمع كبير من ممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وعدد كبير من علماء الدين.وقال رئيس مجلس الأمناء في التجمع الشيخ، احمد الزين “ننتظر القرارات التي ستتخذها قيادة محور المقاومة ونضع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجمع العلماء المسلمين في لبنان يقيم حفلا تأبينيا للقادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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