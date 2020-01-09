طاقم كوري جنوبي يقود لقاء العراق والبحرين في كأس اسيا

2020/01/09 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، حكام مباريات اليوم الرابع في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020ويدير الحكم الكوري الجنوبي كو هيونج جين مباراة منتخبنا الاولمبي مع نظيره البحريني التي ستقام يوم السبت المقبل ضمن المجموعة الأولى ويعاونه الحكمين المساعدين يوون كوانج يول وبارك سانج جون بجانب الحكم الرابع السعودي تركي الخضير.ويقوم الياباني كيمورا هيرويوكي بدور حكم الفيديو المساعد على أن يساعده كل من كيم جونج-هيوك وكيم هي-جون من كوريا الجنوبية.وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى والتي تجمع بين تايلاند وأستراليا، فيتولى إدارتها الحكم العماني أحمد أبو بكر الكف ويساعده الحكمين المساعدين أبو بكر العامري، راشد حمد الغيثي.وسيكون الحكم الرابع ، الياباني ساتو ريوجي وحكم الفيديو المساعد الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف ويساعده كل من فالنتين كوفالينكو وليو كووك مان.

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