الحلبوسي للسفير البريطاني: نرفض أن يكون العراق طرفًا في أي صراع

2020/01/09 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رفضه استخدام البلاد ساحةً لتصفية الحسابات أو أن يكون العراق طرفًا في أي صراع إقليمي أو دولي.وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، تلثت "كلكامش برس" نسخة منه، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحث خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، "أهمية توسيع سبل التعاون، والعمل على التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب؛ من أجل ترسيخ السلم الإقليمي والدولي"، مؤكدا "رفضه استخدام البلاد ساحةً لتصفية الحسابات، أو أن يكون العراق طرفًا في أي صراع إقليمي أو دولي".من جهته أكد السفير البريطاني "دعم بلاده لسيادة العراق واستقراره، والتنسيق والتعاون في المجالات كافة".

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