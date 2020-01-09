جماعة علماء العراق: يجب على العراقيين جميعا اكمال مشروع المهندس

2020/01/09 | 19:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ الدكتور خالد الملا، الخميس، أنه يجب على جميع العراقيين اكمال مشروع القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في حفظ كرامة العراق وسيادته.وقال الملا في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى على هامش مشاركته في مجلس العزاء المقام على أرواح شهداء الحشد الشعبي إن “الشهيد أبو مهدي المهندس

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