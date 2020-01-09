الاطاحة بتاجر مخدرات في الناصرية

2020/01/09 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن الاطاحة بتاجر مخدرات في مدينة الناصرية ، وضبط بحوزته 935 قرصا مخدرا .وذكرت القيادة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة مكافحة مخدرات الناصرية نفذت عملية معلوماتية نوعية اطاحت بتاجر مخدرات بالجرم المشهود ، وضبط بحوزته 935 قرصا مخدرا المسمى محليا […]

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