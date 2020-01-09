2020/01/09 | 19:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تغلب نادي الكرخ بكرة القدم على مضيفه الزوراء في لقاء ودي.

وفي مباراة ودية ضيفها ملعب الشالجية تغلب فريق الكرخ على فريق الزوراء بهدف دون مقابل.

و سجل الهدف اللاعب محمود خليل في الدقيقة ٣٢ من الشوط الاول.

وحاول الفريقان التسجيل في فرص عديدة ولكنها لم تستغل لتنتهي المباراة بنتيجة الشوط الاول بفوز الكرخ بهدف دون مقابل.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات النوارس للملحق الاسيوي المؤهل لدوري ابطال اسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يخسر امام الكرخ ودياً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يخسر امام الكرخ ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).