2020/01/09 | 19:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..قبيلة بني مالك تؤبن القادة الشهداء .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



قبيلة بني مالك تؤبن القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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