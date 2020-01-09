النائب عامر الفائز يعلن عبر ’’ بغداد اليوم’’ انسحابه من كتلة الفتح وتحالف البناء ويكشف عن السبب

2020/01/09 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلن النائب عن كتلة الفتح، عامر الفائز، الخميس (09 كانون الثاني 2020)، انسحابه من كتلة الفتح وتحالف ...





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