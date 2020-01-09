2020/01/09 | 19:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق يبدو أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وما نتج عنها من أحداث متعاقبة كان أبرزها تصويت البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفضاً لسيطرة إيران وخوفاً من الميليشيات الموالية لها.. تزايد الدعوات لإنشاء “إقليم سُني”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفضاً لسيطرة إيران وخوفاً من الميليشيات الموالية لها.. تزايد الدعوات لإنشاء “إقليم سُني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).