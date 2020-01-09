عبد المهدي يؤكد لسفير الاتحاد الأوروبي دور الاتحاد بخفض التوتر والتصعيد بالمنطقة

2020/01/09 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أهمية قيام الاتحاد الأوربي بدوره في التهدئة، وتبني المبادرات التي تجنب المنطقة والعالم، التوتر ومخاطر النزاعات المسلحة على الأمن والسلم العالميين.

وأشار عبد المهدي خلال استقباله سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوث، الى موقف الحكومة ومجلس النواب المتعلق بطلب انسحاب القوات الأجنبية، وأثره الإيجابي على أمن واستقرار وسيادة العراق، لافتا الى سعي العراق الدائم لإقامة افضل العلاقات مع الجميع، وحفظ أمن واستقرار المنطقة.

من جهته اعرب سفير الاتحاد الاوربي عن تفهمه لموقف العراق، داعيا الى ضرورة تحقيق التهدئة وعدم تصعيد المواقف الدولية في هذا الظرف، والعمل المشترك لدرء المخاطر المحتملة جراء اي تصعيد في الازمة بين ايران والولايات المتحدة.

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