2020/01/09 | 20:04 - المصدر: الفرات نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: اغتيال امريكا لسليماني سيؤدي لعواقب وخيمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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