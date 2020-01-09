روسيا: اغتيال امريكا لسليماني سيؤدي لعواقب وخيمة


روسيا: اغتيال امريكا لسليماني سيؤدي لعواقب وخيمة
2020/01/09 | 20:04 - المصدر: الفرات نيوز
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