ناجح شاهين - أفراح -العرب المتأسلمين- بانتصارات أمريكا

2020/01/09 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_شاهين من الاتحاد السوفييتي إلى العراق إلى إيران:أفراح "الأعراب/المتأسلمين" بانتصارات أمريكالأسباب لا تخفى على أحد ابتهج العرب المسلمون خصوصاً من أنصار الجهاد في أفغانستان بسقوط الاتحاد السوفييتي.كان ذلك في العام 1991.لم يتنبه العرب درجاً على عادتهم في التصرف على السجية والتلقائية ودون اهتمام بالتفاصيل إلى واقعة أن الاتحاد السوفييتي قد سقط على يد الولايات المتحدة وحفائها، وأنهم لا يمكن أن يكون......

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