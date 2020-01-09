حكمت الحاج - الْـجَازْمَانْ الـمـُذْهِل وخطواتُ القطّ الأسود

2020/01/09 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج (أهدي هذه الكتابة التذكارية إلى صديقي الشاعر علي عبد الأمير عجام، وإلى السيد "غوست" ذلك القط الأسود الجميل)عُرفَ الفنان وعازف العود أنور براهم بأنه أوّل من اعتلى المسارح بمفرده أمام الجمهور في تونس، وذلك في مستهل سنوات الثمانينات من القرن الماضي، في وسط تطغى عليه بل وتكتسحه الأغنيّة الخفيفة الإيقاعية، وكان زاده في ذلك عوده، عازفا مؤلفاته غير المغنّاة، مبرهنا بذلك على الطابع التجديدي والإبد......

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