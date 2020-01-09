أبو الحسن سلام - رحلة المسرح عبر العصور

2020/01/09 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أبو_الحسن_سلام مر المسرح العالمي في رحلته الطويلة بعصور حضارية وتحولات ثقافية واجتماعية تغيرت فيها قيم وأفكار وعادات ، انعكست على فن المسرح نصا وعرضا .ومع ذلك ظل النص المسرحي ، إلى الآن محتفظا بالركائزه الأساسية لنظرية التطهير الأرسطية مثل : ( الوحدات الثلاث ، نظرية الفصل بين الأنواع) سواء في التراجيديا أو الكوميديا ،على الرغم من تفرع المدارس المسرحية ما بين ( الكلاسيكية الجديد والرومنتيكية والواقعية والطبيعية......

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