قائد عسكري ايراني : طهران لم تكن تسعى وراء القتل بل توجيه ضربة للقواعد العسكرية الاميركية في العراق

2020/01/09 | 20:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني امير علي حاجي زادة، الخميس، ان طهران لم تكن تسعى وراء القتل، بل كانت تهدف لتوجيه ضربة للقواعد العسكرية الاميركية في العراق.

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