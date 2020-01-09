2020/01/09 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: البنتاغون رفض منح الكونغرس كافة المعلومات بشأن اغتيال سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: البنتاغون رفض منح الكونغرس كافة المعلومات بشأن اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: البنتاغون رفض منح الكونغرس كافة المعلومات بشأن اغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).