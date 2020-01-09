الزوراء يخسر امام الكرخ قبل المغادرة الى اوزبكستان

2020/01/09 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتغلب فريق الكرخ على ضيفه الزوراء بهدف دون مقابل في مباراة وديه اقيمت اليوم الخميس في ملعب الشالجية بالعاصمة بغداد.هدف الكرخ الثمين سجله اللاعب محمود خليل في الدقيقة ٣٢ من الشوط الاول ،وحاول الفريقين التسجيل في فرص عديدة ولكنها لم تستغل لتنتهي المباراة بنتيجة الشوط الاول بفوز الكرخ بهدف دون مقابل.وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الزوراء لمباراة الملحق الاسيوي ، وتحضيرات الكرخ لمنافسات الدوري الممتاز .

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