الناتو: جمعنا معلومات خلال الضربات الصاروخية الإيرانية عبر درعنا الصاروخية في رومانيا

2020/01/09 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، أن نظام الدرع الصاروخية للحلف في رومانيا جمع معلومات مهمة خلال الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف عسكرية أمريكية في العراق.وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان، ان "نظام الدفاع الصاروخي في مدينة ديفيسيلو عمل بشكل اعتيادي خلال هذه اللحظات وزود الحلف بمعلومات قيمة أثناء الضربات الإيرانية".ونفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة أمس الأربعاء، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة، يوم 3 كانون الثاني الجاري، قرب مطار بغداد وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الولايات المتحدة وجود قتلى بين قواتها، حيث أوضح البنتاغون أن إيران أطلقت 16 صاروخا من 3 مواقع، لكن نظام الإنذار المبكر أتاح تفادي سقوط ضحايا.

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