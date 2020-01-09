2020/01/09 | 20:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس النواب جدول اعمال جلسته المقررة السبت المقبل.ويتضمن جدول الاعمال التصويت على مقترحات قوانين، منها استكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول اعمال البرلمان لجلسة السبت وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول اعمال البرلمان لجلسة السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول اعمال البرلمان لجلسة السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).