الناطق بأسم سرايا السلام: السيد الصدر تحدث بلهجة تصعيدية لان استهداف المهندس هو اعتداء ارهابي كبير

2020/01/09 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق بأسم سرايا السلام “صفاء التميمي” ,اليوم الخميس , السيد الصدر تحدث بلهجة تصعيدية لان استهداف المهندس هو اعتداء ارهابي كبير .تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

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