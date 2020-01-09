صالح محمد العراقي يعلق على ’’لافتات’’ احتوت عبارات ضد المراجع ويحذر من ’’بداية النهاية’’

2020/01/09 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب صائب خدر، الخميس 9-1-2020، ان قرار وقف التحالف الدولي عملياته ضد داعش لا يمثل اشارة ايجابية وخاصة مع استمرار خطر الارهاب.

وبين في تغريدة له على ’’تويتر’’، ان "قرار وقف التحالف الدولي عم

رئيس منظمة الطيران الإيرانية: مزاعم إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ لا يمكن أن تكون صحيحة

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس صروط، الخميس 9-1-2020، حقيقةوجود حظر من قبل القوات الامريكية على دخول ممثلين من الوزارات الامنية العراقية او اعضاء لجنة الامن النيابية لقاعدة عين الأسد في محافظة الانبار وخاصة

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