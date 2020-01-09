2020/01/09 | 20:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم سرايا السلام صفاء التميمي : كل التنظيمات الارهابية التي تفكر بالدخول للعراق مرة ثانية ستكون مقابرها جاهزة .المصدر قناة الميادين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفاء التميمي: كل التنظيمات الارهابية التي تفكر بالدخول للعراق مرة ثانية ستكون مقابرها جاهزة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفاء التميمي: كل التنظيمات الارهابية التي تفكر بالدخول للعراق مرة ثانية ستكون مقابرها جاهزة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفاء التميمي: كل التنظيمات الارهابية التي تفكر بالدخول للعراق مرة ثانية ستكون مقابرها جاهزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).