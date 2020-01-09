2020/01/09 | 20:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق الرسمي باسم سرايا السلام صفاء التميمي : على ترامب أن يدفع للعراق نتيجة الاضرار التي الحقها هو وبلاده بنا .المصدر قناة الميادين

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