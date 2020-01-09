قيادي بالحشد يعلق على رفع علم ’’هيأة الحشد’’ خلف احد قادة الحرس الثوري الايراني

2020/01/09 | 20:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، على رفع علم هيأة الحشد الشعبي العراقي، خلف قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الايراني علي حاجي زادة، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم […]

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