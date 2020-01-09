2020/01/09 | 20:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى توتنهام الإنجليزي، ضربة موجعة، بعد تأكد غياب نجمه هارى كين، عن صفوف الفريق لفترة طويلة، بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال مواجهة الفريق الأخيرة فى الدوري الإنجليزي، أمام فريق ساوثهامبتون، والتى خسرها السبيرز، بنتيجة 1 – 0. وأعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزى، اليوم الخميس، أن النجم هارى سيخضع لجراحة لعلاج التمزق فى أوتار الركبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاري كين يخضع لعملية جراحية ويغيب عن توتنهام حتى إبريل المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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