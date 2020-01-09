البرلمان البريطاني يوافق نهائياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

2020/01/09 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

وافق البرلمان البريطاني، الخميس (9 كانون الثاني 2020) نهائياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي...





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