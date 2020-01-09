“الحل” يكشف أبرز ما دار بين بارزاني ومسؤول أميركي كبير.. هذا ما يخص تواجد القوات الأميركية

2020/01/09 | 21:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الخميس، عن أبرز ما بحثه رئيس حكومة #إقليم_كردستان مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى #ديفيد_شينكر خلال اللقاء الذي جمعهما […]

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