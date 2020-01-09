كارثة الانتحار الكبرى بحاجة الى حل !

2020/01/09 | 21:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتحار بو عزيزي في تونس، استشرت ظاهرة الانتحار بين الشباب في العالمين العربي والإسلامي، في كل من مصر والجزائر والسودان وموريتانيا واليمن، بل وحتى العراق.لقد صدم العراقيون بانتحار […]

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