محمد علاوي يطرح مقتطفات من برنامجه الحكومي المقترح للحكومة القادمة

2020/01/09 | 21:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الجزء الاول/ الاقتصاد) أدناه بعض المقتطفات للبرنامج الحكومي للحكومة القادمة الموقتة لفترة سنة سواء توليت انا المسؤولية او تولاها شخص آخر، سأطرح هذه المقترحات للمواطنين الكرام لكي تتم مناقشتها وأخذ […]

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