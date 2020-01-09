2020/01/09 | 21:06 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المياحي: الأيام القادمة ربما أكثر خطراً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 21:06.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياحي: الأيام القادمة ربما أكثر خطراً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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