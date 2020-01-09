العراق: لماذا الإحراج الأمريكي والإيراني؟

2020/01/09 | 21:08 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أسبوع واحد فقط، ضربت واشنطن أهدافا أمريكية في العراق، وضربت طهران أهدافا أمريكية في العراق كذلك.



الخطاب الرسمي الأمريكي يجعل من العراق بلدا صديقا، والخطاب الإيراني أيضا.



هل تضرب دولة صديقة أهدافا في دولة صديقة أخرى؟ أليس هذا إحراجا لها؟ لماذا الإحراج الأمريكي والإيراني للعراق؟

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