الصدر يتوعد بنهاية الثورة اذا رفعت هذه الهتافات غدا الجمعة

2020/01/09 | 21:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، "تحذير، او قل نصيحة، اذا تعالت يوم غد مثل هذه الهتافات او حملت مثل هذه اللافتات او وزعت مثل هذه المنشورات او اذيعت مثل هذه المطالب او قرأت مثل هذه الترهات، فستكون ((بداية النهاية)) لتلك الثورة التي بدأ (وعيها) ينحرف عن جادة الصواب.

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