سامح عسكر - شرح الوضع الليبي

2020/01/09 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر بالنسبة للأوضاع في ليبيا وهل فيه حرب والا لأ؟سبق وحللت الوضع الليبي بالتفصيل في مقالات سابقة وتوقفت عنه منذ فترة بعد اشتعال الموقف في الخليج، فبرأيي أن مخاطر الحرب الإقليمية القادمة من الشام والعراق والخليج على مصر هي الأهم لعدة أسباب:1- داعش والقاعدة نشأوا في الخليج والشام، ولم ينتقلوا لتهديد مصر في سيناء وليبيا سوى في مراحل لاحقة، وهذا يعني أن التوتر في هذه المنطقة يؤثر علينا آلي......

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