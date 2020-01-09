التعليم تحدد موعد استئناف العام الدراسي في الجامعات

2020/01/09 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الخميس خلال اجتماع استثنائي عقد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ، استئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلبتها عن الدوام خلال الفترة السابقة بدءا من 12/1/2020 .

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